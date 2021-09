Toen dacht ik, laat ik in het kader van de Spannende R&B-instrumentals de Philly Dog van Herbie Mann nemen. Hier is-tie.

Maar het is geschreven door Rufus Thomas, die iets met honden had, wat meteen de vraag oproept: wat is het origineel? Hier zijn de Mar-Keys, de huisband van Stax (Booker T & the MG’s zijn er eigenlijk een keuze uit).

Vermoedelijk is dit het origineel. Beide uit 1966.

Meer hierover morgen.