Lager, lager, naar de Status Quo

Vanwege hun psychedelische singles vooral had ik de Golden Hour van Status Quo gekocht – waarop dit merkwaardige b-kantje stond. Ook nog eens een rare titel, allemaal heel on-Quoachtig. Zette ik regelmatig op op feestjes op de studentenflat en dat viel goed.

Gerdundula, 1970

Hier speelt bassist Alan Lancaster nou net niet op mee. En wij gedenken hem als overleden lid van de band. Bij Pyt en Laurent bestaat overeenstemming over dit als hun beste nummer.

Down down, 1974

Omdat de band vooral een singlesgroep is (heb ik dat Golden Hour echt helemaal uitgezeten?) en hun werk evolueerde van psychedelica via bluesrock naar recht-toe-recht-aan rock’n’roll vind ik het moeilijk te kiezen. Deze cover dan, die klinkt naar een band die Elmore James kent (het is van de band Steamhammer).

Junior’s wailing, 1970