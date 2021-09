‘Commander Cody’ overleden

George Frayne IV, alias Commander Cody, is afgelopen zondag op 77-jarige leeftijd. Frayne werd al enkele jaren behandeld voor kanker.

Frayne wist zich in de jaren ’70 met Commander Cody & His Lost Planet Airmen een geduchte live-reputatie te verwerven. Cody wordt gerangschikt onder countryrock, maar het geluid van de band is aanmerkelijk rauwer dan dat van The Byrds, Poco en Gram Parsons.

In 1972 werd met “Hot Rod Lincoln” de Amerikaanse top 10 gehaald. Het is de enige grote hit die de band ooit gehad heeft, de opvolgers wisten slechts met moeite de Billboard Hot 100 te halen – of zelfs dát niet eens.

Het gebrek aan commercieel succes mocht de pret overigens niet drukken. Het ging Frayne en de zijnen nooit om de hits of het geld, maar om het plezier en de muziek. Geen betere manier om je zorgen even te vergeten dan een concert van Commander Cody, ergens in een rokerige zaal, met een pot bier in de hand (en een joint in de mond). Kroegmuziek van het hoogste niveau, en dat is absoluut niet bedoeld als diskwalificatie.

Arnold’s favoriet:

Mijn favoriet. Live in ’77 met een fantastisch stukje country-boogie. Nicolette Larson in het koortje.

Uitgelichte afbeelding: By David Gans – originally posted to Flickr as Commander Cody & His Lost Planet Airmen, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6913626