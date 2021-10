Barry Ryan uit het zicht

Vorige week is Barry Ryan, bekend van bombastische werken als Kitsch en Eloise, geschreven door zijn eerder gestorven tweelingbroer Paul, overleden. We gaan niet huichelen dat we die nummers dan plotseling toch wel Erg Goed vinden.

Ook de duetten met zijn broer Paul konden de toets van mijn kritiek niet doorstaan. Op dit nummer na dan, van de in die dagen veel gevraagde en gecoverde Cat Stevens.

Keep it out of sight, 1967

Moge hij rusten in vrede