Liefdesleed op de dansvloer

Anders kun je het toch niet zeggen. Ik heb wel verkering opgedaan op de dansvloer, maar die op deze manier verliezen, waar je bij staat (overigens een vaker voorkomend motief, hierover later), dat is toch wel heel treurig.

Een nummer dat ongelooflijk vaak is opgenomen door anderen dan de originele uitvoerende(n).

I was dancin’ with my darlin to the Tennessee Waltz

When an old friend I happened to see.

I introduced him to my darlin’ and while they were dancin’

My friend stole my sweetheart from me.

I remember the night and the Tennessee Waltz

Now I know just how much I have lost

Yes, I lost my little darlin’ the night they were playin’

The beautiful Tennessee Waltz

Het origineel, door een van de auteurs, Cowboy Copas, 1947

Stick McGhee and his Buddies (eigenlijk Tennessee Waltz Blues), 1950

Bij Mose Allison, 1957, wordt het zoals we mogen verwachten, nog jazzier. Zijn dit nog wel walsen?

De Tennessee Waltz werd grote hits door vrouwelijke uitvoerenden. Komt het droevige verhaal dan beter over? Dit is Jo Stafford, 1950