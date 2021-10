Buig me, kneed me

Herfst als thema hoeft niet te betekenen dat een nummer over de herfst gaat. Het kan ook heel duidelijk uit een herfst stammen, en weinig herfsten staan mij zozeer bij als die van 1967. Ik heb dit nummer uitgekozen en stel verbaasd vast dat oerversies helemaal niet uit de herfst zijn. Deze psychedelische versie van The Models (jawel, dat waren ze namelijk ook) stamt uit de Summer of Love.

Bend me, shape me

Het origineel verbleekt hier bij: de Outsiders, die uit de VS (de Amsterdamse zouden decennia later ontdekt worden aan de westkust). Ook 1967.

You are all the woman I need,

And baby you know it (know it, know it, know it)

You can make this beggar a king

A clown or a poet (poet, poet, poet)

I’ll give you all that I own

You’ve got me standing in line

Out in the cold, pay me some mind

Bend me, shape me

Anyway you want me

Long as you love me, it’s all right

Bend me, shape me

Anyway you want me

You got the power to turn on the light

Everybody tells me I’m wrong

To want you so badly (badly, badly, badly)

But there’s a force driving me on

I follow it gladly (gladly, gladly, gladly)

So let them laugh I don’t care

‘Cause I got nothing to hide

All that I want is you by my side

Bend me, shape me

Any way you want me

Long as you love me, it’s all right

Bend me, shape me

Any way you want me

You got the power to turn on the light

Bend me, shape me

Any way you want me

Long as you love me, it’s all right

Bend me, shape me

Any way you want me

You got the power to turn on the light

En dan de eerste versie die ik kende en die ik met late herfst, beginnende winter associeer. The American Breed maken er een soort soulnummer van, ook 1967. De Amen Corner werkte eerder in dat genre maar die versie sla ik over. Ja, en Gilla ook.