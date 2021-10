Herfstklassieker du jour: La montagne

Het lied gaat in het echt over wat men verliest als men het landelijk leven – eigenlijk zo bepalend voor L’Hexagone, Frankrijk – verruilt voor de grote stad. De schrijver/zanger heeft de omgekeerde weg bewandeld. Omdat de oorspronkelijke plaatsing geen filmpje meer heeft plaatsen we met alle genoegen deze nogmaals, als herfstnummer.

Ils quittent un à un le pays

Pour s’en aller gagner leur vie

Loin de la terre où ils sont nés

Depuis longtemps ils en rêvaient

De la ville et de ses secrets

Du formica et du ciné

Les vieux ça n’était pas original

Quand ils s’essuyaient machinal

D’un revers de manche les lèvres

Mais ils savaient tous à propos

Tuer la caille ou le perdreau

Et manger la tomme de chèvre

Pourtant que la montagne est belle

Comment peut-on s’imaginer

En voyant un vol d’hirondelles

Que l’automne vient d’arriver ?

Avec leurs mains dessus leurs têtes

Ils avaient monté des murettes

Jusqu’au sommet de la colline

Qu’importent les jours les années

Ils avaient tous l’âme bien née

Noueuse comme un pied de vigne

Les vignes elles courent dans la forêt

Le vin ne sera plus tiré

C’était une horrible piquette

Mais il faisait des centenaires

A ne plus que savoir en faire

S’il ne vous tournait pas la tête

Pourtant que la montagne est belle

Comment peut-on s’imaginer

En voyant un vol d’hirondelles

Que l’automne vient d’arriver ?

Deux chèvres et puis quelques moutons

Une année bonne et l’autre non

Et sans vacances et sans sorties

Les filles veulent aller au bal

Il n’y a rien de plus normal

Que de vouloir vivre sa vie

Leur vie ils seront flics ou fonctionnaires

De quoi attendre sans s’en faire

Que l’heure de la retraite sonne

Il faut savoir ce que l’on aime

Et rentrer dans son H.L.M.

Manger du poulet aux hormones

Pourtant que la montagne est belle

Comment peut-on s’imaginer

En voyant un vol d’hirondelles

Que l’automne vient d’arriver ?

Jean Ferrat, La Montagne, 1964

Anne Etchegoyen & Le Choeur Aizkoa, 2014

Uitgelicht Anne Etxegoien: By Cptcv – N141115064, Photo taken by Cptcv, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36808506

U heeft gelijk, waar is Jean Ferrat? Hier:

By photo©ErlingMandelmann.ch, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11470849