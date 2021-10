Herfstklassieker du jour: Herbst

Een van Schubert’s mooiste liederen, op een tekst van Heinrich Friedrich Ludwig Rellstab. Franz Schubert is het klassieke voorbeeld van een wonderkind. Zijn uitzonderlijke talent werd al vroeg erkend, maar hij is er nooit in geslaagd dat talent te gelde te maken. Hij had ook geen enkel gevoel voor zaken doen. Zo verkocht hij de eigendomsrechten van zijn liederen voor 360 euro, terwijl de opbrengst in twee jaar tijd ruim 900 euro had bedragen – voor die tijd een zeer hoog bedrag. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in diepe armoede. In 1828 overleed hij na een zware doodsstrijd op 31-jarige leeftijd aan tyfus.

De uitvoering door Dietrich Fischer-Dieskau en Gerald Moore is inmiddels meer dan een halve eeuw oud, maar geldt nog steeds als de ‘definitieve’ versie.

Es rauschen die Winde So herbstlich und kalt; Verödet die Fluren, Entblättert der Wald. Ihr blumigen Auen! Du sonniges Grün! So welken die Blüthen Des Lebens dahin. Es ziehen die Wolken So finster und grau; Verschwunden die Sterne Am himmlischen Blau! Ach, wie die Gestirne Am Himmel entfliehn, So sinket die Hoffnung Des Lebens dahin! Ihr Tage des Lenzes Mit Rosen geschmückt, Wo ich [den Geliebten]1 An's Herze gedrückt! Kalt über den Hügel Rauscht, Winde, dahin! So sterben die Rosen [Der Liebe] dahin. Uitgelichte afbeelding: By Wilhelm August Rieder - http://myweb.tiscali.co.uk/franzschubert/images/people/rieder.jpg (link is dead -- March 2009), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=797239