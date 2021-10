Wees wijzer, neem een breekijzer

De Woonopstand van afgelopen zondag is inmiddels – het zal de bedoeling zijn geweest – vooral bekend door het politiegeweld. Maar het was een demonstratie tegen staatsgestuurde woningnood. Joke Kaviaar met band genaamd Ongeregeldheden traden op

Er staat een pandje leeg – De kou zit in de muren

Net als in het geld van veel te hoge huren

Er staat een pandje leeg – Beschimmeld en verweerd

Daar is iets aan te doen – Je hebt het zo geleerd: Je neemt…

Een koevoet en een hamer – En ter hoogte van het slot

Tussen deur en deurpost – Breek je de sluiting zo kapot

Er stond een pandje leeg – Nu slaap je niet meer op straat

Je warmt je aan het vuur – van de strijd tegen de staat

Er stond een pandje leeg – En zo zijn er nog veel meer

Te kraak voor iedereen – Les 1 dus nog een keer: Je neemt…

Een koevoet en een hamer – En ter hoogte van het slot

Tussen deur en deurpost – Breek je de sluiting zo kapot

Er staat nog een pand te kraak – De huisbaas is een dief

De woningnood oplossen – Dat kunnen we zelf actief

Er staat nog een pand te kraak! – Het mag niet van de wet

Dus kraken we het samen – En houden het bezet: We nemen…

Een koevoet en een hamer – En ter hoogte van het slot

Tussen deur en deurpost – Breek je de sluiting zo kapot

Want wat niet mag – Dat kan nog steeds!

Want wat niet mag – Dat kan nog steeds!

De oorspronkelijke video, iets beter van geluidskwaliteit, door Your Local Pirates, krapulisten Joke Kaviaar en Peter Storm