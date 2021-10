Folkklassieker du jour: The Bloodbells Chime

Een song over het onvermijdelijke verstrijken van de tijd en het al even onvermijdelijke verlies van kinderlijke onschuld, aan de hand van de carrière van de Victoriaanse schilder Louis Wain. Wain werd bekend door zijn schilderijen van antropomorfische katten die een merkwaardig soort onschuld uitstralen. Een van zijn bekendste karakters is Tommy Catkins, een absoluut aanbiddelijke, als soldaat uitgedoste kat die tijdens WOI vrolijk en onschuldig lachend in de loopgraven staat. Bij Catkins zijn de gruwelen ver weg, maar wij weten inmiddels beter. David Tibet laat de onschuldige, aanbiddelijke Catkins vechten én sterven aan de Somme, waar meer dan een miljoen mensen gedood of gewond raakten in één van de gruwelijkste veldslagen uit de geschiedenis: Tommy Catkins still send his regards/Frozen forever on some Animal Somme/The last thing on his mind is marriage/But the call of home and heart. We kunnen niet meer naar een portret van Tommy Catkins kijken zonder dat voor onze ogen beelden oprijzen van het gruwelijke geweld bij Verdun, de Somme en Passchendaele. Zelfs Catland verliest zijn onschuld: de tijd marcheert door en uiteindelijk worden we onafwendbaar geconfronteerd met de dood.

Sell all you have

Give it to the kittens

And pour the milk on Louis’ grave

And Catland sometimes called Pussydom

Opens for you instantly

It’s the inmost light!

It’s the inmost light

Somewhere over the rainbow

On the good ship lollipop

There oh there

(Goodnight)

The inmost light

The happy children rise all from their pools

Eyes still sealed

(Sleep tight)

With mud and night

It’s their inmost night

(Goodnight)

And yet still I wish I could dream

As when young

(Sleep tight)

As she came to me so young

And honest

(Goodbye)

Yet the bloodbells chime

I do not notice them

I shall not notice them

Yet the bloodbells chime

Tommy Catkins still send his regards

Frozen forever on some Animal Somme

The last thing on his mind is marriage

But the call of home and heart

Yet the bloodbells chime

Yet the bloodbells chime

Yet the bloodbells chime

Uitgelichte afbeelding: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=675004