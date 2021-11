Ik wil je verder de hoogte in halen

Hey, hey, hey, hey

Beat is gettin’ stronger

Music gettin’ longer, too

Music is a-flashin’ me

I want to, I want to, I want to take you higher

I wanna take you higher

Baby, baby, baby, light my fire

I wanna take you higher

Boom laka-laka-laka,

Boom laka-lak-goon-ka boom

Hey, hey, hey, hey

Beat is nitty-gritty

Sound is in your city, too

Music’s still flashin’ me

Don’t ya, don’t ya, don’t, don’t, don’t ya wanna get higher?

Don’t ya wanna get higher?

Baby, baby, baby, light my fire (Woo)

I wanna take you higher

Boom laka-laka-laka,

Boom laka-lak-goon-ka boom

Hey, hey, hey, hey

Boom laka-laka-laka,

Boom laka-lak-goon-ka boomHigher

Higher

Higher

Higher

Higher (Won’t ya light my fire?)

Higher (Woo, yeah)

Higher (Wanna take you higher)

Higher

Hey, hey, hey, hey

Beat is there to make you move

Sound is there to help you groove

Music’s still flashin’ me

Take your placesI wanna take you higher (Higher)

Wanna take you higher

Baby, baby, baby, light my fire (Woo)

I wanna take you high, high, high, high, high, high, high, high

Boom laka-laka-laka, Boom laka-lak-goon-ka boom, Boom laka-laka-laka, Boom laka-lak-goon-ka boom, Boom laka-laka-laka, Boom laka-lak-goon-ka boom, Boom laka-laka-laka, Boom laka-lak-goon-ka boom, Boom laka-laka-laka, Boom laka-lak-goon-ka boomWanna take you, do you wanna go

Wanna take my fire

Wanna take you higherBoom laka-laka-laka, Boom laka-lak-goon-ka boom, Boom laka-laka-laka, Boom laka-lak-goon-ka boom, Boom laka-laka-laka, Boom laka-lak-goon-ka boom, Boom laka-laka-laka, Boom laka-lak-goon-ka boom, Boom laka-laka-laka, Boom laka-lak-goon-ka boom

(Higher)Don’t ya wanna get higher?

I wanna take you higher

Hey, hey, hey, hey

Boom laka-laka-laka, Boom laka-lak-goon-ka boom

I wanna take you higher

I wanna take you higher

Boom laka-laka-laka, Boom laka-lak-goon-ka boom

Everybody higher, higher, higher

I want to take you higher, 1969

De tweede Spontaan Genoemde van een Decennium, de jaren zestig, mijn keuze: Stand! van Sly & the Family Stone. Laat u de hoogte in voeren.