Waarom hebben ze mij dat niet op school geleerd?

Als tweede van het Spontane Kwartet Per Decennium voor de jaren zeventig moest het wel een uiting van de Zuideuropese strijdcultuur worden – en spontaan werd het Claudi Marti, Occitaanse zangen. Strijdcultuur, waar is het gebleven…

Een lied over wat je niet op school krijgt, in Occitanië maar lang niet alleen daar.

Come totis los mainatges

Som anat a l’escòla

Coma a totis los mainatges

M’an apres a legir

M’an cantat plan de cançons

M’aprengueron tant d’istòrias

Lutèce… Paris… Paris

Mas perqué, perqué

M’an pas dit a l’escòla

Perqué m’an pas dit

Mas perqué, perqué

M’an pas dit a l’escòla

Lo nom de mon pais ?

Nos contava lo regent

Aquel grand rei de França

Acaptat davant los paures

Un sant òme aquel sant Loïs

Aimava tota la gent

E voliá pas la miseria

Un sant òme aquel sant Loïs

Mas perqué, perqué

M’an pas dit a l’escòla

Perqué m’an pas dit

Mas perqué, perqué

M’an pas dit a l’escòla

Qu’avia tuat mon pais ?

E quand foguerem mai grands

Nos calguet parlar tres lengas

Per far un bon tecnician

Nos calia cargar tres lengas

E l’Anglès e l’Alemand

E çò que s’escriu a Roma

Per far un bon tecnician

Mas perqué, perqué

M’an pas dit a l’escòla

Perqué m’an pas dit

Mas perqué, perqué

M’an pas dit a l’escòla

La lenga de mon pais ?

Benlèu tantas coneissenças

Nos mascan la vertat

Aprendrem sols qu’en la terra

Renha pas la libertat

Sauprem la talent de l’India

E lo dòl dels Africans

E la mòrt de Guevara

Mas perqué, perqué

An pas dit a l’escòla

Perqué an pas dit

Mas perqué, perqué

An pas dit a l’escòla

Lo nom de nòstre pais ?

Perqué m’an pas dit…

Toch nog maar eens het titelnummer van wat eigenlijk een verzamelalbum blijkt te zijn. Omdat het zo mooi en krachtig is en toch ook vol weemoed. La montagne van Jean Ferrat, maar dan strijdbaar.

Lo país que vòl viure