Folkrockklassieker du jour: Lover, You Should’ve Come Over

Het is vandaag de geboortedag van Jeff Buckley, de man met de misschien wel mooiste stem uit de geschiedenis van de populaire muziek. Buckley is maar 32 jaar oud geworden. Tijdens de opnamen voor zijn tweede album kwam hij tijdens het zwemmen in de Mississippi door een ongeluk om het leven. Zijn bekendste song is een magnifieke cover van Leonard Cohen’s Hallelujah, maar dit is minstens even mooi. Net als Cohen was Buckley geen lachebekje, maar terwijl de Canadese troubadour een echte ladies man was – een versierder, als je wilt – grossierde zijn Amerikaanse evenknie in mislukte relaties. Het leidde tot deze beeldschoon vormgegeven reflectie op het eigen falen: my kingdom for a kiss upon her shoulder.

Looking out the door I see the rain fall upon the funeral mourners

Parading in a wake of sad relations as their shoes fill up with water

And maybe I’m too young

To keep good love from going wrong

But tonight you’re on my mind so (you’ll never know)



I’m broken down and hungry for your love

With no way to feed it

Where are you tonight? Child, you know how much I need it

Too young to hold on and too old to just break free and run



Sometimes a man gets carried away

When he feels like he should be having his fun

And much too blind to see the damage he’s done

Sometimes a man must awake to find that, really,

He has no one…

So I’ll wait for you… And I’ll burn

Will I ever see your sweet return, oh, or will I ever learn

Lover, you should’ve come over

Cause it’s not too late

Lonely is the room the bed is made

The open window lets the rain in

Burning in the corner is the only one who dreams he had you with him

My body turns and yearns for a sleep that wont ever come

It’s never over, my kingdom for a kiss upon her shoulder

It’s never over, all my riches for her smiles

When I slept so soft against her…

It’s never over, all my blood for the sweetness of her laughter

It’s never over, she is the tear that hangs inside my soul forever

Maybe I’m too young to keep good love from going wrong

Oh… Lover, you should’ve come over… ‘Cause it’s not too late…

Uitgelichte afbeelding: By Romchikthelemon – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46420418