De top-2000-terreurdagen komen er weer aan, bent u ook zo benieuwd of My way van Frank Sinatra 224 plaatsen gezakt of gedaald is, al naargelang? Ooit werd het idee van de Rode top-2000 gelanceerd, maar die is nooit tot de 2000 gekomen. Maar voor de Alternatieve Top-2000 stuurt onze makker/medestrijdster en tamelijk beroemde zangeres Dadaland deze in als nr. 2000.

U mailt of twiet maar als u inzendingen heeft.

Bertha Butt Encounters Vadar, Jimmy Castor Bunch, 1978

Niet geschikt voor Radio 2- luistervinkjes