Iedereen is nodig

Vier dagen geleden slechts hadden we het over een eventuele #AlternatieveTop2000 in plaats van de grotendeels uitgekauwde zooi die jaarlijks de laatste maand van het jaar onveilig maakt op Nederlandse radio en televisie of zoiets.

Er zijn al zeker driehonderd inzendingen, waarbij Krapuul, waar de lijst tenslotte ook een beetje gelanceerd is, zich dapper weert. Maar niet alles en iedereen haalt Spotify, dat om praktische redenen als baken dient. Bijvoorbeeld de inmiddels overleden actie-folksinger John Fromer. Het maakt niet uit, hier is hij live met Gonna take us all.