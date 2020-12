Drumklassieker du jour: Animal

Naar aanleiding van een discussie op Twitter over drumsolo’s, wat mij betreft één van de Grote Plagen van de verder fantastische jaren ’70. Al mijn volgers waren het daarmee eens, maar eisten dat ik een uitzondering maakte voor hún favoriete drummer. Op die lijst staan dus inmiddels John Bonham, Gene Krupa, Buddy Rich, Aynsley Dunbar, Ginger Baker, Keith Moon en nog een vijftigtal anderen. Zelfs fuckin’ Charlie Watts heeft de lijst weten te halen. Over één drummer was iedereen het eens. Hij is dan wellicht niet de béste drummer aller tijden, hij is zéker de meest spectaculaire!

– Uitgelichte afbeelding: By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=40292333