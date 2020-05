Ongehoord Nederland dreigt met rechtszaak tegen kritische journalist

De fascistische (aspirant)omroep Ongehoord Nederland (Arnold Karskens, Joost Niemöller) is boos op schrijver/journalist Harry Hol. Hol steekt op zijn Youtubekanaal de draak met ON en citeert een van de meer krankzinnige gasten van de omroep letterlijk. Een schande, vindt men bij ON. Zoiets moet niet mogen en dus kreeg Hol een dreigbrief van het mislukte voormalige VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes. Onmiddellijk stoppen met die handel en video verwijderen, anders stapt ON naar de rechter.

Hieronder de gewraakte video waarin de diepgelovige Ronald Heister bij ON de coronamaatregelen vergelijkt met de Holocaust en vaccinatie betitelt als een complot van Bill Gates om ons DNA te veranderen (lol). Als klap op de vuurpijl beweert deze drol dat ALLES voorspeld wordt in het bijbelboek Openbaringen. Tussen neus en lippen door wordt ook nog even beweerd dat de slachtoffers van de Holocaust hun lot aan zichzelf te wijten hebben (vanaf 11.04).

Heister is overigens geen onbekende in het extreemrechtse circuit. Hij is annex met De Blauwe Tijger en gespecialiseerd in het voorspellen van De Ondergang Van Alles.