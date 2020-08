1 september (1974) is het Nederlandse equivalent van de Britse Marine Offenses Act in werking getreden: op 31 augustus ging om 18 uur Veronica uit de lucht, om 19 uur Atlantis en iets na achten (het ging niet zo precies in zijn werk) Noordzee.

Caroline en Mi Amigo bleven.

Om de datum te gedenken de Beatles.



The end

