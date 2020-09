Fopjournalistiek van het lijfblad van Wilders over Schotse universiteit

David Hume, een van de grote namen van de Schotse Verlichting, heeft een toren naar zich vernoemd gekregen op het terrein van de universiteit van Edinburgh.

Met de mobilisatie die na de door de hele wereld geziene moord op George Floyd op gang kwam onder het motto BlackLivesMatter kwam ook het racisme van Hume onder vuur. Er werd een plakkaat op zijn standbeeld aangebracht en het aanhouden van de naam voor de toren kwam ter discussie.

Een petitie onder studenten die vraagt de naam in te trekken wordt voorlopig gehonoreerd: de toren zal vernoemd worden naar de eeuwenoude adresaanduiding, 40 George Square.

Hume was racist en persoonlijk betrokken bij slavenhandel. In het Europa van de achttiende eeuw niet te verontschuldigen, maar wel “heel gewoon”.

Officieel beleden racisme heeft het getij wel mee met Trump en Johnson aan het roer, maar zo ver als dit type gaat zal in ieder geval een Schotse universiteit niet gaan.

