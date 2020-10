BBC: Mijnheer de Jood, u moet wel de gewenste antwoorden geven

We konden het verwachten – de Zuivering van een Labour dat plotseling een echte sociaal-democraat tot leider had gekozen.

Een door Tories gedomineerde “commissie” brengt een rapport uit en de nieuwe, neoliberaal gelijkgeschakelde leiding is er als de kippen bij om Corbyn, met zijn staat van dienst, uit de fractie en de partij te zetten – zonder daarvoor een aannemelijk klinkende reden te geven.

BBC Newsnight koos gisteravond de verkeerde Jood om iets te zeggen over deze schorsing en dus wordt hem snel het zwijgen opgelegd.

De scène in twee tweets.

“You just had, as a credible commentator on bigotry, Margaret Hodge, who was sent flowers by the BNP for saying migrants should go to the back of the queue for housing. We are truly through the looking glass when it comes to discussions of bigotry in this country” pic.twitter.com/QhGmwrZf7U

— b ⚡️ (@redbethmond) October 30, 2020