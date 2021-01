Assange niet uitgeleverd aan de VS + Updates

Julian Assange hoeft van de Britse rechter niet te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De VS heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak.

De uitspraak betekent overigens niet dat Assange op vrije voeten komt. Hangende het hoger beroep blijft hij mogelijk gevangen zitten. Assange is zwaar depressief en lijdt aan het syndroom van Asperger. Assange’s advocaten hebben gevraagd om zijn vrijlating. Een beslissing daarover wordt vanmiddag nog verwacht.

Het verzoek tot uitlevering is afgewezen ivm Assange’s gezondheidstoestand. De rechter acht de kans reëel dat Assange zal proberen zelfmoord te plegen als hij uitgeleverd wordt.

Update: komende woensdag beslist de rechtbank of Assange op borgtocht vrij komt.

Update: commentaar Amnesty International

We welcome the fact that Julian Assange will not be sent to the USA, but this does not absolve the UK from having engaged in this politically-motivated process at the behest of the USA and putting media freedom and freedom of expression on trial.

— Amnesty International (@amnesty) January 4, 2021