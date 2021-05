Abonnees van de Volkskrant weten het: die armelui fokken maar door

De vijfde in de reeks is geschrapt en wie weet moet dit alles vastgelegd worden omdat het de spuigaten uitloopt, zelfs voor de Volkskrant. Wat deze zich noemende wetenschapsredacteur zegt over de uitspraak tegen Shell van gisteren is: de armen hebben het nakijken in hun ongeïsoleerde huizen en de boeren kijken tegen de windmolens aan. Dit is praat, een FvD-er waardig.

Nu kennen we deze Keulemans al als iemand die vond dat corona een goeie gelegenheid was om opruiming te houden onder zieke zwakke misselijke oudjes die toch nergens meer goed voor zijn.

Merk ook op hoe de huichelaar het formuleert: de rijke, witte, stedelijke Tesla-elite die de weg naar de rechter weet. Werkelijk, er is geen dieptepunt dat dit voormalige studentensufferdje niet weet te bereiken.

Zijn artikel is alleen voor abonnees, maar de twiets zeggen genoeg.

>Ook ik ben begaan met klimaat. Maar een veel acuter probleem vind ik ongelijkheid en armoede. Sterker, armoede is belangrijke *oorzaak* klimaatprobleem, in plaats van gevolg. Want arme mensen krijgen meer kindjes. (2/5) https://t.co/lm8wNRv29q — Maarten Keulemans (@mkeulemans) May 27, 2021

…Maar arme, laagopgeleide mensen hebben geen club die de rechter de arm kan omdraaien en eisen: nú minder ongelijkheid, we gaan hieraan dood. Dát is het belang van 'kinderen die nog moeten komen'. (3/5)https://t.co/RigatpTzrZ — Maarten Keulemans (@mkeulemans) May 27, 2021