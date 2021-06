Liefdevolle kritische uitlui van Herman Stok

Laten we eerlijk zijn, hij was behoorlijk square. Henk van Dorp, toen juist hip, noemde hem eens Herman Kots, vanwege diens afgeven op Hitweek/Aloha. De jaren zestig, nietwaar. Maar ja, hij was de eerste echte deejay, zoals Peter Koelewijn hem bezong. Roken en keurig accent, waar zijn de tijden? Herman Stok is op 93-jarige leeftijd overleden. Hm, toen hij de Stones veel geschreeuw en weinig wol noemde was hij dus al 39. Something is happening, Mr.Jones.

Niet zo negatief over deze pionier, Gerritsen. Nee, pardon. En nu vraag ik mij af of Take five, dat zo goed viel bij de nozems (die had je toen nog) in de zaal top of flop werd. Ik kan u gerust stellen. Kitty Janssen vond hem mieters.

Dave Brubeck en zijn kwartet

Pas nu ik hem hier inplak dringt het tot mij door dat deze instrumental de Maten van de Ideale Vrouw bezingt. Ik wist het toen al helemaal niet en ik vraag mij af of de presentatoren, inclusief Stok zelf, het wisten.

36-24-36, The Shadows, kenwijsje van Top of Flop (Jukebox Jury op zijn Nederlands)

Rust zacht, eerste echte deejay