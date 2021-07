Jort Kelder: ik financierde inderdaad fascistische propaganda

Jort Kelder erkent vandaag dat hij een redacteur betaalde om filmpjes voor Baudet op te nemen. Die filmpjes verschenen vervolgens in talkshows waar – tromgeroffel! – Jort Kelder zat om het nieuws te duiden.

De zaak kwam aan het rollen toen Baudet zijn mond weer eens voorbij lulde. Volgens de fascistenleider kwam een van Kelder’s redacteuren zonder werk te zitten, waarop de presentator aanbod “die jongen” uit eigen zak te betalen om promofilmpjes te maken voor FVD. Supertof van Jort, volgens Thierry: “Dat was echt een groot geschenk van Jort, dat was heel tof dat-ie dat deed. En daar kwamen toen ook een paar filmpjes uit die bij Jinek en bij Pauw & Witteman, of hoe dat ook maar heette toen, werden vertoond. Dat zorgde voor publiciteit“.

Volgens Kelder is het een linkse hetze: eigenlijk zou hij een medaille moeten krijgen omdat hij die jongen voor een tocht naar het UWV behoed heeft. Verder heeft Jort naar eigen zeggen he-le-maal niks met FVD. Als het GL of de PvdD was geweest had hij het ook betaald, een verhaal dat we gelukkig meteen naar Fabeltjesland kunnen verwijzen:

Maar iedereen weet toch dat #JortKelder @jortkelder van het begin af aan bij #Baudet en #FvD betrokken was? Hij was ook een van de schippers van de Renaissancevloot in 2018. Hier met de #antisemitisme tortelduifjes @bpschut en @Esther_Voet aan boord. pic.twitter.com/jx26ndlKtU — Jan Tervoort (@Radlab72) July 21, 2021

Geheel rechts overigens de nazi Sid Lukkassen, die zelfs bij DDS niet meer welkom is. Kelder beschikt dus over minder ethisch besef dan DDS, iets dat we eigenlijk niet voor mogelijk hielden.

