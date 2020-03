Een van de griezeligste stukken die ik ken. Penderecki schreef het stuk zonder dat hij een specifiek thema in zijn hoofd had. Toen hij het voor het eerst zélf hoorde vond hij het zó eng, dat hij besloot het stuk te wijden aan de slachtoffers van de atoombom op Hiroshima.

Uitgelichte afbeelding: By Akumiszcza – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4350632