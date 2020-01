Nazi’s hebben een nieuw thuis

Na de slachting die een extreemrechtse terrorist vorig jaar aanrichtte in een supermarkt in El Paso, ging het alt-right imageboard 8chan (min of meer gedwongen) uit de lucht. De (Amerikaanse) alt-right raakte daarmee haar belangrijkste forum kwijt, tot groot verdriet van het hele circus aan rechtse complotdenkers, anti-semieten en white supremacists. Het heeft even geduurd, maar het lang verwachte kindje van 8chan is eindelijk daar: maak kennis met Endchan, the imageboard at the end of the universe.

In de beste nazitraditie zijn voor de gebruikers DE JODEN de schuld van alles. Het nieuws op Endchan wordt gedomineerd door artikelen als “Europeans Lead in Every Field, jewish Brilliance a Myth, Einstein Over-Rated, Hyped by jewish PR”. Ook stukken over “The genetic differences between the White and Darker Races” mogen zich verheugen in een grote populariteit. Om geen ekele twijfel te laten bestaan aan de politieke oriëntatie van het forum voegt men er nog aan toe dat “Insulting National Socialism or Hitler, or promoting jewish degeneracy, will result in an immediate ban”.

De admins lijken iets geleerd te hebben van het lot van 8chan. Dat forum ging mede kaputt omdat rechtse psychopaten er hun geweldsfantasieën ongebreideld uit mochten leven. Op Endchan zijn bedreigingen en geweldsfantasieën niet toegestaan, zo laten de beheerders van de site onder de kop DON’T BE FUCKING RETARDED weten: “Don not make direct threats or calls for violence. This includes shit you think is some clever, thinly veiled threat. I’m just gonna assume you’re a fed, a kike, or some other faggot that is trying to get this place shut down. I will delete any thread or post I see that falls under these type of things. Anything like pic related is gonna get got. Don’t be stupid. Don’t go around behaving in the same type of manner that has caused other sites to get shut down and then think you can do it here and put this place at jeopardy. We need places like this to help the spread of truth and to share knowledge with one another. Without places like this the “war” is lost. Don’t be a kike’s wet dream and lose a valuable and ever decreasing means of truth and knowledge because of your own stupidity”.

