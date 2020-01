Jort Kelder pleit voor genocide

Met die Arabieren en Perzen wordt het nooit wat. Geen land te bezeilen met die agressieve religekkies. Affikken die regio en daarna opnieuw bevolken met witte mensen redelijke, vreedzame mensen.

Dat beweerde Jort Kelder gisteren bij Jinek. Uiteraard zonder dat iemand hem tegensprak, want zijn gesprekspartners denken er net zo over. Laten we eerlijk zijn: vrijwel iedereen op rechts denkt er zo over, óók binnen VVD, CDA en CU. Je moet trouwens de sociaal-democraten die het er diep in hun hart mee eens zijn ook niet de kost hoeven geven. Onderstaande tweet werd na kritiek razendsnel verwijderd, maar toen was het natuurlijk al te laat.

Dit moet iemand uit het Midden-Oisten eens zeggen over Europa. Alles wat er mis is in 30 seconden: hysterische zelfoverschatting, imperialisme, wit suprematisme, dom gelul en een misdadige inborst verpakt als kak beschaving. https://t.co/QmruLFwGr2 — Aicha Qandisha (@AichaQandisha) January 9, 2020



