Nieuwe sancties VS tegen Iran

De VS heeft nieuwe sancties afgekondigd tegen Iran. Formeel als vergelding voor de raketaanvallen op Amerikaanse bases in Irak, in werkelijkheid natuurlijk omdat Iran weigert de bevelen van de VS blind op te volgen. En nee, wij zijn niet gecharmeerd van het reactionaire zooitje in Teheran. We zijn echter nóg minder gecharmeerd van arrogante imperialisten die denken de hele wereld hun wil op te kunnen leggen.

BREAKING: Mnuchin announces #Iran Sanctions – Encompasses trade and construction

-17 on steel and iron

-Others on 8 individuals Trump to sign executive order. In retaliation to attack on bases in Iraq — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 10, 2020