Russisch bedrijf eist 9 miljoen euro terug van Le Pen

De Russische onderneming Aviazapchast eist dat Marine Le Pen’s partij Rassemblement National (het vroegere Front National) een lening van 9 miljoen euro terugbetaalt. De onderneming heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen het RN. De eerste zitting in deze zaak vindt plaats in juni 2020. Mocht Aviazapchast in het gelijk worden gesteld, dan stevenen Le Pen en haar partij mogelijk af op een faillissement.

In totaal gaat het om een bedrag van 9,4 miljoen euro dat het RN in 2014 leende van de “Eerste Russisch-Tsjechische Bank”. De lening was bedoeld om de campagne voor de parlementsverkieingen te financieren. Le Pen was aangewezen op een bank uit het Oostblok, nadat diverse Europese en Amerikaanse banken weigerden haar partij een lening te verstrekken. Vermoedelijk was die 9,4 miljoen overigens slechts deel van een veel grotere lening van 40 miljoen euro.

In 2016 trok de Russische Centrale Bank de licentie van de “Eerste Russisch-Tsjechische Bank” in, op vermoeden van fraude. Het recht op invordering van de lening ging over op het Russische bedrijf Conti, dat op háár beurt de vordering weer overdeed aan Aviazapchast.

Het kan nog leuk worden, want in Frankrijk zélf loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek naar Le Pen wegens financiële malversaties.

Bron: Open Media

Uitgelichte afbeelding: Door Foto-AG Gymnasium Melle, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45585285