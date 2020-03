Eerste gast van nazi-omroep Ongehoord Nederland is….een nazi!

Het eerste programma van de nieuwe fascistische omroep Ongehoord Nederland valt inmiddels online te bewonderen. Je verwacht het misschien niet, maar de eerste gast is – tromgeroffel – een nazi!

In een item over de stikstofcrisis voert gastheer Joost “Schedelmeter” Niemöller om onduidelijke redenen ene Evert Mouw op als “stikstofexpert”.

Fascinerend, want Mouw beschikt over een aanzienlijke staat van dienst als nazi-activist. Hij was een van de eerste Stormfrontgebruikers en sloot zich later aan bij de (inmiddels opgeheven) Nationale Alliantie, de Nederlandse dependance van het Europees Nationaal Front, waar o.a. de Griekse Gouden Dageraad en de Spaanse Falange deel van uitmaken.

De wat slimmere nazi’s realiseren zich natuurlijk na verloop van tijd best dat de associatie met het nationaal-socialistische gedachtengoed en de Holocaust niet zo best is voor je carrière. Dat resulteert dan niet zelden in het vermakelijke schouwspel van de nazi die met een vroom gezicht en tranen in de ogen beweert zijn verleden achter zich gelaten te hebben. Ook Mouw claimt inmiddels Het Licht gezien te hebben. Helaas is iemand vergeten Mouw te vertellen dat je je dan beter kunt onthouden van een flirt met het völkische gedachtengoed. Je blog Furor Teutonicus noemen draagt ook al niet bij aan je geloofwaardigheid.

Waarom we Mouw moeten beschouwen als “stikstofexpert” is overigens niet meteen duidelijk. Gezien zijn twitterava lijkt de betiteling “esoterisch warhoofd” eerder op zijn plaats te zijn: