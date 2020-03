Bloemlezing: ex-Stormfronter Evert Mouw is nog steeds een fascist

Lachen op de twitters waar rechts ons probeert wijs te maken dat “stikstofexpert” (LOL) Evert Mouw inmiddels geen nazi meer is, maar hooguit een Beetje Bezorgde Burger. We zijn even in Mouw’s twittergedrag gedoken en dat leverde heel wat interessante tweets op. Een kleine bloemlezing.

Evert is een groot fan van Holocaustontkenner Lana Lokteff van het antisemitische platform Red Ice. Op Youtube hoste Red Ice o.a. Greg Johnson van de nazisite Daily Stormer. Geen reden voor Evert er van af te zien haar instemmend te retweeten:

Youtube en FB pikten de haatpropaganda van Red Ice niet langer en gooiden het naziplatform van hun site. Een schande, volgens Mouw:

Een tweet van Mouw’s heldin Lokteff over De Grote Joodse Samenzwering. Opdat iedereen weer weet over wie we het hebben:

Mouw is vol lof voor Edda-vertaler en collaborateur Jan de Vries:

Uiteraard is Mouw van mening dat Europa ‘dominant blank’ moet blijven:

Ook voor de white supremacists van Erkenbrand koestert Evert veel sympathie:

En dan nog eentje om te lachen. Mouw is nog nooit een hoax tegengekomen die hij niet geloofde:

Het mag duidelijk zijn dat Mouw er nog steeds dezelfde opvattingen op na houdt als in 1997. Hij is is er alleen wat beter in geworden ze te verhullen. Wat beter, niet veel beter, zoals het bovenstaande aantoont.