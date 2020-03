Wilders hangt de populist uit, deel XXXXXIV

Zelfs Henk Krol doet tijdens de debatten in de Tweede Kamer over het coronavirus zijn best en komt (soms) met zinnige vragen en voorstellen. Zo niet Geert Wilders. We wachten nu al twee weken op de eerste zinnige vraag, laat staan het eerste constructieve voorstel. Factfree schreeuwen, daar is het bij de PVV wel mee gezegd. Hoogtepunt vandaag: Wilders die het kabinet verwijt de gezondheidszorg gesloopt te hebben. Klopt natuurlijk, maar Wilders is wel de laatste die dat mag zeggen. Daarom nog maar eens deze illustratie: