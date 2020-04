Kijktip: Baudet als stroman van Poetin

Kijken: vanavond om 20.25 op NPO2 een reportage van Zembla over de warme banden van Thierry Baudet met De Grote Rechtse Leider, tsaar Vlad I.

Zembla en De Nieuws BV hebben beslag weten te leggen op een groot aantal Whatsapp-berichten waarin Baudet een aantal opmerkelijke uitspraken doet. Zo wil hij o.a. uit de NAVO stappen. Op radio 1 werd vanmiddag al een tipje van de sluier opgelicht, maar voor het echte spektakel schijnen we te moeten wachten tot vanavond.

Uiteraard hopen wij op De Val van Baudet, maar dat is waarschijnlijk teveel gevraagd. Bij het extreemrechtse haat/hoaxblog De Dagelijkse Standaard zaten redactie en medewerkers gisteren al te hyperventileren, dus dat kan nog lachen worden.

In een eerste reactie zegt Baudet zowel tégen als vóór de NAVO te zijn. Schizofrenie is volgens de fascistenleider een politieke deugd: ” “Het is niet zo dat ik maar één ding vind, ik laat allerlei dingen door mijn hoofd gaan”

Journalist Robert van der Noordaa publiceerde bij The Atlantic al eerder iets over de warme banden van het Kremlin met extreemrechts. Zeer aanbevolen.

Uitgelichte afbeelding gejat van Arjan Mulder @Arjan1969M