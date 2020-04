Enschede verbiedt actie fascisten bij moskee

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede heeft een aangekondigde demonstratie van de fascistische actiegroep Rechts in Verzet (RIV) verboden. RIV wilde protesteren tegen de eerste gebedsoproep bij de Selimiye-moskee aan de Atjehstraat. Zo’n oproep werkt de islamisering van Nederland in de hand, vandaar.

Van Veldhuizen heeft de noodverordening van de veiligheidsregio’s ingezet om de fascisten effectief buiten spel te zetten. Volgens Hugo Kuijper van RIV maakt de burgemeester daarmee misbruik van zijn bevoegdheden. Dat zou best weleens waar kunnen, maar interesseert ons in de gegeven omstandigheden weinig. By any means necessary.

De Enschedese burgemeester moet weinig van rechtse actiegroepen – en specifiek van RIV – hebben. Hij verbood al eerder een mars langs de moskee en liet de politie een demo van RIV voortijdig beëindigen.

Bron: Tubantia