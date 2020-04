Minister Hoekstra kondigt bezuinigingen aan

En daar gaan we (weer). Burgerlijk rechts is bezig de geesten rijp te maken voor nog eens een decennium austerity. Mocht burgerlijk links dit keer weigeren voor nuttige idioot te spelen (wat ik nog moet zien, de trackrecord van PvdA en GL is op dit punt niet écht fantastisch), dan zullen de radicale libertariërs van FVD maar wát graag hun plaats innemen. Bereid je maar voor op de volgende aanval op de collectieve sector.



Uitgelichte afbeelding: By Exile on Ontario St from Montreal, Canada – Anti-austerity movement, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47181264