William Levy, zijn nagedachtenis zij tot zegen

Nog in verband met het overlijden van Little Richard noemde ik hem, met een angstig gevoel vanwege zijn longconditie en dat in deze dagen. Maar die zorg blijkt niet meer nodig. De stations waar wij beiden jaren voor gewerkt hebben bestaan niet meer, dat was niet meer het medium waarlangs we elkaar konden bereiken, het overlijdensbericht zie ik nu: 22 april 2019.

Hij zag het werken voor de radio als kunstwerk, iets wat door de overheid in naam van wet en orde en commercie verboden en vervolgd werd. Of zou worden, als er nog vrije radio in de ether zou zijn. Hij was meer dan wie hij was op de radio maar ik ken hem bovenal als Dr. Doowop, die jarenlang zijn doowop/rock’n’roll-programma op Radio 100 en Patapoe heeft gepresenteerd. Tijdens een sabbatical deed ik de Weekly Fix Of Doowop in eigen programmatijd, hij wilde geen vervanging op zijn vaste tijd.

De foto: links met pet de Dr., rechts ik – bij de demonstratie voor vrije radio 27 februari 2004, het is bitter koud op de Amsterdamse Westermarkt en volgens mij betoogt hij tegen mij op dit punt dat we daar als kunstenaars staan.

Iedereen associeert John Peel met Teenage kicks (William kende hem uit Londen trouwens), voor William was dit zijn teenage kicks:



Earth angel, The Penguins, 1955

Een virtueel programma met vaste muzieken doe ik nog wel apart.

Zijn overlijdensbericht op de mede door hem opgerichte International Times.



Popular teen shot in the face by first love

Een korte documentaire voor het Amsterdams Filmfestival door Michiel Brongers



Een verzameling programma’s gedigitaliseerd en behouden hier