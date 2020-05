‘Israel sloopt in twee weken 13 huizen, verwondt 59 mensen, en vernielt of beschadigt 130 bomen en 30 auto’s’

Op 11 mei sloopte Israel in Kobar (bij Ramallah) de tweede verdieping van een huis. Het behoorde toe aan de familie van Qassam Barghouty die – samen met anderen – beschudligd is van het leggen van een bom die in augustus bij een nederztting een Israelisch meisje doodde. Hij zit vast maar is niet veroordeeld.



Tussen 28 april en 12 mei heeft Israel 12 Palestijnse huizen en structuren gesloopt of in beslag genomen, zo meldt OCHA, het bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Activiteiten van de VN in Palestina in haar twee-wekelijkse rapport. Daaronder was een huis in Kobar dat werd gesloopt als een strafmaatregel. Daar werden 20 bomen bij beschadigd en ook een waterbron vernield. Het was de vierde ”strafsloop”van dit jaar. Een 13e huis in Oost-Jeruzalem werd gesloopt door de bewoners zelf om hoge kosten te vermijden. Een 100-tal mensen raakte dakloos. In totaal werden in deze Ramadan al 19 huizen gesloopt. Verleden jaar waren dat er in de hele Ramadan-maand 13.

In dezelfde periode 28 april tot 12 mei raakten 59 Palestijnen bij diverse gelegenheden gewond, onder wie vier kinderen. Bij 35 gewonden ging om een behandeling tegen een overdosis traangas, 13 werd getroffen door scherpe munitie, 8 door zogenoemde rubberkogels, en 3 werden fysiek mishandeld. Negen van de met scherpe munitie gewonden waren werkers die in de buurt van de ‘Áfscheidingsmuur’ werden neergeschoten nadat ze probeerden Israel in te komen op zoek naar werk. Drie waren kinderen uit het Fawwar kamp bij Hebron (waar op 13 mei een jongen werd doodgeschoten), een vierde was een ander kind in het Aqbet Jaber kamp bij Jericho. De gewonden door mishandeling en rubberkogels vielen bij demonstraties in Kafr Qaddum en bij de checkpoints Huwwara en Hamra inde buurt van Nablus.



In de genoemde periode werden 87 zoek-en-arrestatie operaties uitgevoerd, waarbij 100 Palestijnen werden opgepakt, onder wie zeven kinderen. Het gros van de operaties, namelijk 41, vond plaats in de wijk Issawiya van Oost-Jeruzalem, waar al wekenlang een verhoogde activiteit van het leger plaatsvindt.

Diverse werknemers van de VN drukten in een verklaring hun ongerustheid uit over de detentie van kinderen, die zo een verhoogd risico lopen op besmetting met het COVID -19 virus.

In de Gaza-strook werden op zijn minst in 36 gevallen waarschuwingsschoten gelost in gebied bij het afscheidingshek of op zee. Tenminste twee vissers raakten hierbij gewond en twee boten beschadigd. Israel viel ook de Strook binnen ter hoogte van Khan Younis om land om te ploegen. Door geweld van kolonisten raakten zes Palestijnen gewond, werden ongeveer 130 bomen vernield en raakten 30 auto’s beschadigd. Vijf van de gewonden, onder wie een jongetje van 11, vielen bij fysiek geweld in het gebied van Far’ata bij Qalqiliya, Burqa bij Nablus en Turmus’ayya bij Ramallah. In de nederzetting/wijk van Jeruzalem Pisgat Ze’ev liet een settler zijn hond los op en een buschauffeur, die daardoor verwondingen opliep.

