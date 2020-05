Steve Bannon mag toch nazischool oprichten in Italië + aanvulling

Steve Bannon, Trump’s voormalige adviseur, mag toch een nazischool beginnen in een oud klooster, even ten zuiden van Rome. In eerste instantie had het Ministerie van Cultuur de aankoop verboden, maar Bannon heeft een door hem aangespannen rechtszaak tegen dat besluit gewonnen.

Bannon, die zelf de katholieke variant op het fascisme is toegedaan, nam zich een paar jaar geleden voor extreemrechrechts in Europa te verenigen onder één vlag. Onderdeel van dat plan is de oprichting van een instituut dat zich richt op het werven en scholen van kader op de uiterste rechtervleugel van de Kerk. Bannon wil dat instituut – de Academie voor de Joods-Christelijke Cultuur – huisvesten in een voormalig klooster in het stadje Trisulti. In eerste instantie stak de Italiaanse regering daar een stokje voor, maar de rechter geeft nu dus alsnog het groene licht.

(Aanvulling: het ministerie van cultuur gaat in beroep tegen deze uitspraak, dus het blijft afwachten)

Overigens is het maar de vraag of Bannon eigenlijk wel zo gevaarlijk is. In de VS wordt hij gezien als een has been, zijn financiers hebben hem laten vallen en Farage, Orbán, AfD en Le Pen hebben zijn ouvertures afgewezen. Alleen Salvini steunt hem nog.

Bron: Reuters