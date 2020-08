Duterte dreigt iedereen met COVID-19 dood te schieten

De Filipijnse psychopaa t president Duterte heeft gedreigd iedereen die besmet is met het coronavirus zonder pardon tegen de muur te zetten.

De Filipijnen zijn na Indonesië het Zuidoost-Aziatische land met het hoogste aantal besmettingen. In eerste instantie kondigde Duterte een strakke lockdown af, maar die werd de afgelopen afgelopen tijd geleidelijk weer versoepeld. Dat kwam de Filipijnse president recentelijk op de nodige kritiek te staan, met name van medici.

Duterte heeft als reactie de versoepeling deels teruggedraaid, extra menskracht ingehuurd en verplegend personeel een financiële bonus toegezegd. Helaas – maar niet onverwacht – bleef het daar niet bij. De Filipijnse president kan slecht tegen kritiek en reageerde furieus op de uitspraken van zijn critici. Hij beschuldigde hen ervan uit te zijn op ‘een revolutie’ en dreigde óók over te gaan tot het nemen van drastische maatregelen: “Jullie kennen me niet echt. Jullie willen een revolutie? Zeg het dan! Kom op, probeer het maar! We zullen alles vernietigen. We zullen iedereen die besmet is met COVID vermoorden!”.

Normaal gesproken neem je dit soort getier met een pond zout, maar Duterte is een apart geval. Bij zijn aantreden in 2016 riep Duterte de bevolking en de politie op drugdealers en -bezitters dood te schieten. Daar werd op grote schaal gehoor aan gegeven. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn bij de Filipijnse ‘war on drugs’ tenminste 12.000 mensen vermoord door doodseskaders. De doden waren merendeels gebruikers en kleine dealers. In het eerste jaar alleen al werden 54 kinderen vermoord.

Uitgelichte afbeelding: Door NIB-MALACANANG – Malacañang Photo Bureau, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49855221