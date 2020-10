Extreemrechts weggevaagd bij gemeenteraadsverkiezingen Wenen

De extreemrechtse FPÖ is bij de gemeenteraadsverkiezingen in Wenen volledig weggevaagd. De partij duikelde van 30,8% naar 7,7% van de stemmen.

Links deed het goed, zowel de Groenen als de sociaal-democraten wonnen. De SPÖ is met 42,1% nu weer de met afstand grootste partij in de gemeenteraad. Vooral de conservatieve ÖVP profiteerde van de vrije val die extreemrechts maakte, de partij wist haar stemmenaantal te verdubbelen. Met 18,8% is de ÖVP nu de tweede partij in de Weense gemeenteraad.

De FPÖ verkeert al tijden in een diepe crisis. Die begon toen toenmalige partijleider Heinz-Christian Strache in opspraak raakte nadat er een video was verschenen waarin Strache een vrouw die zich voordeed als de echtgenote van een Russische oligarch regeringsopdrachten beloofde, in ruil voor financiële steun tijdens de verkiezingen van 2017. Op 18 mei trad Strache af als partijleider en als vice-kanselier. Na de nederlaag van de FPÖ bij de verkiezingen van 2019 werd Strache beschuldigd van het verduisteren van partijgelden. Hij trok zich – naar eigen zeggen – volledig terug uit de politiek en werd niet veel later geroyeerd als lid van de FPÖ.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: tot niemands verbazing kondigde Strache begin 2020 aan lijsttrekker te zullen worden van de partij Team HC Strache. Strache verwachtte bij de gemeenteraadsverkiezingen in Wenen een politieke comeback te kunnen maken, maar haalde met 3,6% van de stemmen de kiesdrempel niet eens.

De FPÖ is nog steeds niet hersteld van Strache’s capriolen. Daar komt nog bij dat de ÖVP de anti-immigrantenretoriek van de FPÖ heeft overgenomen. In tegenstelling tot de FPÖ wordt de ÖVP niet geassocieerd met corruptie en – al dan niet verhuld – fascisme. Voor wat meer gematigde racistische rechtse kiezers is de ÖVP daarmee een aantrekkelijk alternatief voor de FPÖ geworden.

Uitgelichte afbeelding: Heinz-Christian Strache – Von Bwag – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93661871