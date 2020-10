Antifascistische klassieker du jour: L’Affiche Rouge

L’Affiche rouge Vous n’avez réclamé la gloire ni les larmes

Ni l’orgue, ni la prière aux agonisants

Onze ans déjà, que cela passe vite onze ans

Vous vous étiez servi simplement de vos armes

La mort n’éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes

Noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants

L’affiche qui semblait une tache de sang

Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles

Y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir Français de préférence

Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant

Mais à l’heure du couvre-feu des doigts errants

Avaient écrit sous vos photos ” Morts pour la France”

Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre

À la fin février pour vos derniers moments

Et c’est alors que l’un de vous dit calmement:

“Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre

Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand.” “Adieu la peine et le plaisir. Adieu les roses

Adieu la vie. Adieu la lumière et le vent

Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent

Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses

Quand tout sera fini plus tard en Erevan.” “Un grand soleil d’hiver éclaire la colline

Que la nature est belle et que le coeur me fend

La justice viendra sur nos pas triomphants

Ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline

Et je te dis de vivre et d’avoir un enfant.” Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent

Vingt et trois qui donnaient le coeur avant le temps

Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant

Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir

