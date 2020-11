Verkiezingen VS: politie pakt gewapende man op die stembureau aan wilde vallen

De politie van Philadelphia heeft een man gearresteerd die van plan was een stembureau in de stad aan te vallen. Daarbij zouden meerdere vuurwapens in beslag zijn genomen.

De man maakte deel uit van een groep die vanuit Virginia naar Philadelphia gereisd was. Volgens de lokale nieuwszender 6 ABC behoorden alle leden van de groep tot dezelfde familie.

Donald Trump heeft in Pennsylvania een minimale voorsprong op Joe Biden. De overgrote meerderheid van de resterende stemmen is waarschijnlijk uitgebracht op Biden, vandaar dat Trump de afgelopen nacht diverse keren heeft opgeroepen het tellen van de stemmen te staken. Blijkbaar heeft een deel van zijn aanhang besloten daarbij het heft in eigen hand te nemen.

Uitgelichte afbeelding: By Fibonacci Blue from Minnesota, USA – Donald Trump alt-right supporter, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57202569