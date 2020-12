Twee verdachten aangehouden voor brandstichting asielcentrum Bilzen

Het heeft even geduurd, maar er zijn nu dan tóch twee mensen opgepakt die ervan worden verdacht in de nacht van 10 op 11 november 2019 brand te hebben gesticht in een asielzoekerscentrum in Bilzen. Een derde verdachte is inmiddels ‘onder voorwaarden’ vrijgelaten.

Tenminste één van de verdachten is een bekende uit het Vlaamse boreale circuit:

Volgens Het Belang van Limburg is één van de verdachten een zestiger uit Zutendaal, die in september nog het nieuws haalde omdat hij met een pick-uptruck deelnam aan een betoging van Vlaams Belang op de Heizel in Brussel. Op de auto waren een adelaar, een SS-symbool en een nazislogan te zien. De andere aangehouden verdachte zou zijn partner zijn. Het parket wil die informatie niet bevestigen, maar uit goede bron horen we dat het inderdaad om die twee mensen gaat.

Het betreft Emmanuel Maris, om maar meteen man en paard te noemen. Maris was zich in september overigens van geen kwaad bewust: volgens hem hebben nazislogans en de SS niks met nazi’s te maken.

