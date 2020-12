Nieuwe boreale partij!

En het is officieel! We hebben een nieuwe loot aan de bruinrechtse stam. Onder voorbehoud, want de oprichting gaat alleen door als de nieuwe partij vóór 18 december genoeg rechtsgekkies mensen weet te mobiliseren voor haar idealen (dood aan de armen, alle moslims het land uit, vrije hand voor huisjesmelkers).



Uitgelichte afbeelding: Door Guido van Nispen from amsterdam, the netherlands – Annebel Nanninga, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55241499