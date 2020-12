VVD bewijst: fatsoenlijk rechts bestaat niet meer

Heel politiek Den Haag veinst vandaag verontwaardiging over de schandalige behandeling van een uitkeringsgerechtigde in Wijdemeren die 7000 euro terug moet betalen omdat haar moeder boodschappen voor haar deed. Héél Den Haag? Nou, nee. VVD-voorlichter Kees Berghuis ziet er de humor wel van in:

Hoofd voorlichting Tweede Kamerfractie VVD, een van de partijen die de Participatiewet bedacht waardoor iemand met een Bijstandsuitkering gekort wordt als ze boodschappen van hun moeder krijgen. Gelukkig kunnen ze er zelf om lachen… pic.twitter.com/nsN3lpRJFj — Barry Smit (@barrysmit) December 28, 2020



Lachen, man.

Ook de Rotterdamse VVD’er Erik Verweij begrijpt niet waar iedereen zich zo over opwindt:

Het punt is niet dat ze de boodschappen heeft gekregen, maar dat ze daar niet eerlijk over geweest is. Als we accepteren dat mensen met een bijstandsuitkering niet eerlijk zijn over steun of inkomen, waar moet je dan precies de grens leggen tussen “dit mag wel, dit niet meer”? — Erik Verweij (@erikpjverweij) December 29, 2020

Toetje. Bij de Rotary worden inmiddels de rijen gesloten. Mocht je nog vertrouwen hebben in de burgerlijke rechtstaat in een toga gehulde VVD’ers en D66’ers.