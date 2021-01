Rock ’n Roll-klassieker du jour: At The Hop

Klassieker van Danny & The Juniors uit 1957. De single bereikte de eerste plaats in de Billboard Hot 100. De leukste versie (imo) is die van Sha Na Na tijdens het Woodstock-festival in augustus 1969. De filmregistratie van het optreden sloeg in als een bom (ik heb er in de bioscoop met open mond naar zitten kijken) en leidde een heuse rock ’n roll revival in. Naar het schijnt inspireerde het optreden van Sha Na Na Jim Jacobs en Warren Casey tot het schrijven van de musical Grease.

Uitgelichte afbeelding: By William Morris Agency-management – eBay itemphoto frontphoto back, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22147779