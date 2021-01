Slachtoffers toeslagenaffaire doen aangifte tegen huidige en voormalige bewindslieden

Een advocaat heeft vandaag namens twintig gedupeerden in de kindertoeslagaffaire aangifte gedaan tegen vijf (voormalige) ministers en staatssecretarissen. Volgens advocaat Vasco Groeneveld hebben ze zich schuldig gemaakt aan een ambtsmisdrijf.

De aangifte is gericht tegen Wopke Hoekstra, Eric Wiebes, Lodewijk Asscher, Menno Snel (voormalig staatssecretaris van Financiën) en Tamara van Ark.

Volgens Groeneveld wisten de bewindslieden dat er veel mis ging, maar weigerden ze in te grijpen, iets waar ze wettelijk wél toe verplicht zijn.

Vorige week weigerde het OM een strafrechtelijk onderzoek te starten tegen de bij de toeslagaffaire betrokken ambtenaren, waarmee voor de zoveelste keer bewezen werd dat de rechtsstaat een papieren constructie is. De wet beschermt de rijken en machtigen. Ben je arm en/of behoor je tot een etnische minderheid, dan ben je vogelvrij. Iets anders valt er niet van te maken.

De verantwoordelijken van de toeslagenaffaire moeten worden vervolgd en partijen die dit soort racistische beleid in hun partijprogramma hebben staan, die moet je verbieden. Dit is de enige manier om dit te voorkomen en de rechtstaat te beschermen. Al het andere is voor de bühne.

— Marokkaan-Moslim-NATOS (@KMarokkaan) January 12, 2021