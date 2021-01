Jacob Chansley, de zogenaamde ‘QAnon-sjamaan’, wil dat Trump hem gratie verleent voor zijn aandeel in de bestorming van het Capitool, vorige week woensdag.

En nee, die halfnaakte bizon-man met zijn horens is geen “Black Lives Matter-activist”, zoals hier door sommigen beweerd wordt. Zijn naam is Jake Angeli en hij is een bekende QAnon- en Trump-supporter. Ze noemen hem de “QAnon Shaman” (google maar eens).https://t.co/2FkijQLTxL — Arbiter (@ArbiterOfTweets) January 6, 2021

Chansley werd vorige week in één klap een internationale beroemdheid toen hij met ontbloot bovenlijf, gehuld in dierenvellen en getooid met hoorns in het Capitool opdook. Veel plezier heeft Chansley tot nu toe niet gehad van die plotselinge beroemdheid: zijn kop ging de hele wereld rond en übercomplotter Alex Jones betitelde hem in een video die viraal ging als een gek die rechts Amerika een slechte naam bezorgde(!). Afgelopen zaterdag gaf Chansley zichzelf aan.

Chansley is van mening dat hij alleen maar deed waar een Amerikaanse president toe opriep, wat op zich natuurlijk juist is. Dat Trump Chansley en het andere kanonnenvoer dat het Capitool bestormde gratie gaat verlenen lijkt onwaarschijnlijk. In een wanhopige poging zich van de putschisten te distantiëren heeft Trump hen de afgelopen week als een baksteen laten vallen.

Bron: The Hill

Uitgelichte afbeelding: By Voice of America – https://www.facebook.com/LaVozdeAmerica/photos/a.179535312057626/3972317672779352, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98625125