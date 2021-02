Amsterdam gaat sociale huurwoningen opkopen

Amsterdam gaat sociale huurwoningen die door corporaties te koop worden gezet, zélf opkopen. Op die wijze hoopt men te voorkomen dat sociale huurwoningen (tot 750 euro huur) in de vrije sector verdwijnen.

Amsterdam heeft afspraken gemaakt met corporaties over de bouw van sociale huurwoningen. Die afspraken zijn broodnodig, want de gemiddelde wachttijd in Amsterdam is vijftien jaar.

Amsterdam heeft dringend betaalbare woningen nodig. Laten we voorkomen dat sociale huurwoningen naar de dure markt verdwijnen. Beter om beschikbaar te houden voor mensen met laag of gemiddeld inkomen: https://t.co/SfVMMOvQrn — Laurens Ivens (@LaurensIvens) February 1, 2021

Het college heeft met de corporaties afgesproken dat er jaarlijks 2700 sociale huurwoningen gebouwd worden. Daarnaast is de afspraak dat de corporaties ‘zo weinig mogelijk’ sociale huurwoningen in de verkoop gooien. Probleem is dat de corporaties nieuwbouw alleen kunnen financieren uit de verkoop van woningen. Dat levert de absurde situatie op dat corporaties sociale huurwoningen in de verkoop gooien om de bouw van nieuwe sociale huurwoningen te kunnen betalen. Tel uit je winst.

Grootste boosdoener is volgens iedereen de verhuurderheffing, feitelijk een belasting op het bezit van huurwoningen. In juli vorig jaar hadden de corporaties in totaal meer dan 10 miljard euro aan verhuurderheffing betaald.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Jan Gottweiss on Unsplash