Gezondheid armen moet wijken voor de belangen van Big Pharma

Een handig overzichtje van de landen die de belangen van de aandeelhouders van Big Pharma zwaarder laten wegen dan die van de armen in het globale zuiden er tegen zijn om de patenten op vaccins tijdens de pandemie op te schorten. Dank aan @EdgeofEurope voor het kaartje.

Vaccinproducenten houden vast aan de patenten voor het coronavaccin, waardoor de vaccins schaars blijven en de prijs hoog blijft. M.a.w: zowel de schaarste als de hoge prijs worden kunstmatig gecreëerd.

Het resultaat is dat rijke landen als de EU, de VS, Canada en Japan massaal vaccins opkopen. Canada alleen al kan de eigen bevolking probleemloos 5x inenten, terwijl de landen in het globale zuiden moeten bedelen om de restjes.

Vaccinproducenten weigeren de patenten vrij te geven, onder het mom dat ze grote financiële risico’s hebben genomen bij de ontwikkeling van de vaccins. Dat verhaal klopt van geen kant.

De kennis die deze vaccins mogelijk maakt, werd ontwikkeld door wetenschappers aan universiteiten en overheidsinstellingen. De farmaceutische industrie claimde vervolgens het eigendomsrecht, zette de laatste stapjes in het ontwikkelingstraject, en verkoopt de vaccins nu met winst terug aan diezelfde overheden. Als klap op de vuurpijl betalen de farmareuzen over die winst ook nog eens zo min mogelijk belasting. Kennis kopen, het product van die kennis met winst terugverkopen, en over die winst nauwelijks belasting betalen: ziehier de ingenieuze drietrapsraket van Big Pharma.

Neem Pfizer als voorbeeld: deze vaccinproducent en haar Duitse biotechpartner, BioNTech, maken dit jaar naar schatting een winst van ruim 10 miljard euro op de verkoop van het coronavaccin. De technologie waar dat vaccin op gebaseerd is, is echter door de Amerikaanse regering met publiek geld ontwikkeld.

Daar komt nog bij dat het oerdom is landen in het zuiden onnodig lang te laten wachten. Des te langer het duurt voordat de meerderheid van de wereldbevolking gevaccineerd is, des te groter de kans dat er mutaties ontstaan waartegen de vaccins minder effectief zijn. In een geglobaliseerde economie is het uiteraard onmogelijk die mutaties volledig buiten de deur te houden. Het gevolg zal zijn dat ook landen in het rijke noorden nog jarenlang met de coronapandemie en de bijbehorende restricties opgescheept zitten.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Jakayla Toney on Unsplash